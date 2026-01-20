La Selección Mexicana podría estrenar jersey guinda en 2027 por su centenario: así se vería
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana de futbol podría volver a sorprender fuera de la cancha en los próximos años, luego de que trascendiera que el Tricolor tendría contemplado lanzar un jersey color guinda en 2027, una propuesta que rompería nuevamente con el tradicional verde.
De acuerdo con reportes y filtraciones de portales especializados en indumentaria deportiva, este uniforme formaría parte de una edición especial conmemorativa por el centenario de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), fundada en 1927.
El diseño estaría a cargo de Adidas, marca que viste actualmente al combinado nacional, y apostaría por un estilo retro, inspirado en los primeros años de la Selección Mexicana, cuando los colores y diseños aún no estaban plenamente definidos y el verde no era el sello principal del equipo.
El tono guinda o rojo oscuro remitiría a algunos de los primeros uniformes utilizados por México en sus décadas iniciales, evocando una etapa poco conocida para el gran público, pero clave en la construcción de la identidad futbolística nacional.
Las versiones que han circulado señalan que el jersey podría incorporar detalles clásicos, como un escudo antiguo de la selección, así como elementos visuales sobrios, alejados de los diseños modernos y recargados que han predominado en años recientes.
Hasta el momento, ni la FMF ni Adidas han realizado un anuncio oficial, sin embargo, la posibilidad ha generado conversación entre aficionados, coleccionistas y analistas, especialmente tras antecedentes de camisetas alternativas que rompieron esquemas, como los uniformes negros o rosas utilizados recientemente.
De confirmarse, el jersey guinda de 2027 no solo sería una prenda deportiva, sino una pieza con alto valor histórico y simbólico, pensada para conmemorar cien años de futbol federado en México y reconectar a la selección con sus orígenes.
mrh