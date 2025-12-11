¿La puerta se abre? Morelia podría regresar a Primera División

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una sorpresiva pero estratégica jugada empresarial, Ricardo Salinas Pliego estaría listo para dejar el balompié nacional. El magnate mexicano no solo vendería al Mazatlán FC —cuyo comprador será el Atlante—, sino que también pondría en el mercado al Club Puebla, abriendo una inesperada posibilidad: el regreso del Atlético Morelia a la Liga MX.

La salida del Puebla de la élite del futbol mexicano podría dejar un espacio que clubes de gran tradición, como el Atlético Morelia, están ansiosos por ocupar. José Luis Higuera, actual presidente del club michoacano, ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de devolverle a la afición "canaria" el lugar que merece en la máxima categoría.

Hoy, esa promesa podría convertirse en realidad.

La afición moreliana, que aún guarda en la memoria los años dorados del extinto Monarcas, ve en este escenario una oportunidad legítima de volver a vivir el futbol de Primera División en el Estadio Morelos.

En cuanto a las transmisiones deportivas, TV Azteca —propiedad de Salinas Pliego— no perdería del todo su presencia en el futbol profesional, ya que seguiría transmitiendo los encuentros de FC Juárez, Necaxa y Tigres, clubes con los que mantiene acuerdos vigentes. Pese a las posibles ventas, el futbol seguirá siendo una carta fuerte en la parrilla de contenidos de la televisora.

El tablero está en movimiento. Si el Atlante ya lo logró, ¿por qué no el Morelia? La historia, la pasión de su afición y una estructura sólida podrían ser las piezas clave para el ansiado ascenso. Sin embargo, todo dependerá de la estrategia y determinación de su directiva.

¿Crees que el Atlético Morelia está listo para regresar a la Liga MX o debería esperar a ganarlo en la cancha?