La previa: Todo listo en el Morelos para la ida entre Morelia y Cancún

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles por la noche, el Estadio Morelos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia reciente del Atlético Morelia, cuando reciba a Cancún FC en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Expansión MX. El encuentro está programado para las 19:15 horas, y se espera un choque vibrante en la capital michoacana.

El equipo rojiamarillo llega a esta instancia con hambre de revancha, luego de cerrar la fase regular como séptimo lugar de la tabla, acumulando 19 puntos en 15 jornadas.

Del otro lado, el Cancún FC llega como uno de los favoritos al título. Con 30 unidades, comparte la cima con Atlante y Jaiba Brava, pero por diferencia de goles terminó en la segunda posición general.

Uno de los enfrentamientos a seguir será el de Uziel García frente a Benjamín Galindo Jr., dos jugadores que, si bien no brillan por sus cifras goleadoras, son piezas clave en la construcción de juego de sus equipos. Uziel, del Atlético Morelia, suma 700 minutos en 12 partidos, mientras que Galindo Jr. ha sido titular en los 13 encuentros de Cancún, aunque aún no se estrena como goleador en el torneo.

La noche promete emociones, tensiones y, quizás, una nueva historia épica en el coloso del Quinceo. Para el Atlético Morelia, es clave para llegar con ventaja a Cancún.