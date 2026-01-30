La pasión del Monarcas Morelia desafía el frío en Europa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No importa en qué rincón del planeta se encuentre, el sentimiento por el Monarcas Morelia no conoce fronteras. Durante una de las mágicas noches de la UEFA Champions League en Europa, un aficionado fue captado portando con orgullo la playera del equipo rojiamarillo, pese al crudo frío que obligaba a otros asistentes a abrigarse con chamarras y bufandas.
Mientras el termómetro marcaba temperaturas bajas en el estadio europeo, el seguidor destacó entre la multitud al vestir únicamente la camiseta del club moreliano, demostrando que la pasión por los colores pesa más que cualquier clima.
El momento refleja cómo el legado de Monarcas Morelia sigue vivo entre su afición, hoy representada por el Atlético Morelia, y cómo el futbol local logra hacerse presente en los escenarios más importantes del balompié internacional.
RPO