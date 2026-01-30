Deportes

La pasión del Monarcas Morelia desafía el frío en Europa

Un aficionado lució la playera del Monarcas Morelia en estadios europeos
Ocurrió durante partidos de la UEFA Champions League
Ocurrió durante partidos de la UEFA Champions LeagueCAPTURA DE VIDEO
Rodrigo Peña
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No importa en qué rincón del planeta se encuentre, el sentimiento por el Monarcas Morelia no conoce fronteras. Durante una de las mágicas noches de la UEFA Champions League en Europa, un aficionado fue captado portando con orgullo la playera del equipo rojiamarillo, pese al crudo frío que obligaba a otros asistentes a abrigarse con chamarras y bufandas.

Mientras el termómetro marcaba temperaturas bajas en el estadio europeo, el seguidor destacó entre la multitud al vestir únicamente la camiseta del club moreliano, demostrando que la pasión por los colores pesa más que cualquier clima.

@elosooficial69 El caramelo del monarcas? INICIATIVA PARA QUE EL MONARCAS REGRESE A PRIMERA #futbol #humor #ligamx #parati #championsleague ♬ Behind Clouds (STEM Bass) - Empire Scores

El momento refleja cómo el legado de Monarcas Morelia sigue vivo entre su afición, hoy representada por el Atlético Morelia, y cómo el futbol local logra hacerse presente en los escenarios más importantes del balompié internacional.

Te puede interesar:
¿Vas al estadio? Estos son los precios para ver al Atlético Morelia vs Cancún FC
Ocurrió durante partidos de la UEFA Champions League

RPO

Monarcas Morelia
Aficionado
estadios europeos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com