La pasión del Monarcas Morelia desafía el frío en Europa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No importa en qué rincón del planeta se encuentre, el sentimiento por el Monarcas Morelia no conoce fronteras. Durante una de las mágicas noches de la UEFA Champions League en Europa, un aficionado fue captado portando con orgullo la playera del equipo rojiamarillo, pese al crudo frío que obligaba a otros asistentes a abrigarse con chamarras y bufandas.