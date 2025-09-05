La nicolaita, Ana Sofía Montañés competirá en la President's Cup en Perú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La taekwondoína representante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Ana Sofía Montañés Muñoz, competirá en la President's Cup, torneo en el que participarán artemarcialistas de distintas partes del mundo y que se llevará a cabo en Lima, Perú, donde la nicolaita buscará su calificación a otra justa mundial.
La joven de 19 años y estudiante de la Licenciatura en Nutrición, que competirá en la modalidad de combate, en menos de 53 kilos, se dijo entusiasmada por el fogueo que tendrá y compartió cómo ha sido su preparación.
