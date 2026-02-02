La NFL volverá a jugar en México tras cuatro años de ausencia

Goodell señaló que la liga mantiene conversaciones con los dueños de las franquicias para determinar qué equipos jugarán en territorio mexicano, destacando que este regreso se concreta tras la finalización de las obras de remodelación del recinto, el cual también será sede de eventos rumbo al Mundial de 2026.

En un comunicado, la NFL informó que disputará partidos de temporada regular en la capital mexicana durante los próximos tres años, a partir de 2026, como parte de su estrategia de expansión internacional.

Por su parte, Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó que el regreso al Estadio Banorte reafirma la relación de la liga con la afición mexicana, al recordar que el inmueble ha sido escenario de momentos emblemáticos para el fútbol americano profesional fuera de Estados Unidos.