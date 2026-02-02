La NFL volverá a jugar en México tras cuatro años de ausencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NFL confirmó oficialmente su regreso a México con un juego de temporada regular a partir de la campaña 2026, anunció el comisionado Roger Goodell durante una conferencia de prensa realizada en San Francisco.
De acuerdo con el directivo, el partido se disputará en el Estadio Banorte, ubicado en la Ciudad de México, y se espera que tenga lugar en el mes de diciembre, aunque por el momento no se han definido los equipos participantes ni la fecha exacta.
Goodell señaló que la liga mantiene conversaciones con los dueños de las franquicias para determinar qué equipos jugarán en territorio mexicano, destacando que este regreso se concreta tras la finalización de las obras de remodelación del recinto, el cual también será sede de eventos rumbo al Mundial de 2026.
En un comunicado, la NFL informó que disputará partidos de temporada regular en la capital mexicana durante los próximos tres años, a partir de 2026, como parte de su estrategia de expansión internacional.
Por su parte, Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó que el regreso al Estadio Banorte reafirma la relación de la liga con la afición mexicana, al recordar que el inmueble ha sido escenario de momentos emblemáticos para el fútbol americano profesional fuera de Estados Unidos.
La última vez que la NFL jugó en México fue el 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en el entonces Estadio Azteca. Desde entonces, la liga ha realizado encuentros internacionales en países como Reino Unido, Alemania, Brasil, Irlanda y España, y prepara su primer juego de temporada regular en Australia.
BCT