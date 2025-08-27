La montaña rusa de Checo Pérez en la Fórmula 1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto tapatío Sergio "Checo" Pérez ha recorrido un camino de catorce años en la Fórmula 1, convirtiéndose en una figura clave del automovilismo internacional y en el mexicano más exitoso en la máxima categoría del deporte motor. Su historia es una mezcla de talento, lucha y momentos memorables.

Desde sus primeros giros en el karting a los seis años en Guadalajara hasta ser subcampeón del mundo en 2023, la trayectoria de Pérez es digna de un guion cinematográfico.

Checo debutó en Fórmula 1 en 2011 con Sauber, tras un ascenso meteórico por categorías europeas como la Fórmula BMW, F3 Británica y GP2, donde fue subcampeón en 2010. Aquel año, se convirtió en el primer mexicano en F1 desde Héctor Rebaque, 30 años atrás.

Desde entonces, ha acumulado 6 victorias, 35 podios y más de 1,500 puntos en su carrera. Su victoria más simbólica fue en el Gran Premio de Mónaco 2022, uno de los circuitos más prestigiosos del mundo.

El paso de Checo por Red Bull (2021-2024) significó lo mejor y lo peor. Fue pieza clave en el campeonato de Max Verstappen en 2021, con maniobras defensivas que se volvieron virales, y logró el subcampeonato en 2023, el punto más alto de su carrera.

Sin embargo, 2024 marcó una dolorosa caída. Con un RB20 difícil de manejar, acumuló abandonos, accidentes y una abismal diferencia de rendimiento frente a su compañero. Terminó octavo con 152 puntos, la mayor brecha entre un campeón y su coequipero en la historia de la F1.

Pese a haber renovado contrato hasta 2026, Red Bull anunció su salida al cierre del año.

Aunque aún no tiene asiento para 2025, el piloto mexicano ya está vinculado al equipo Cadillac Formula 1 Team, que debutará en 2026. Sería su oportunidad para cerrar su carrera con broche de oro, esta vez liderando un proyecto desde su nacimiento.

Con 34 años y un legado imborrable, la historia de Checo sigue escribiéndose.