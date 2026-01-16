La Liga MX vuelve a escena; así se juega la Jornada 3

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Regresan los viernes de futbol, las polémicas arbitrales y la esperanza eterna de que gigantes dormidos como Pumas y Chivas encuentren el camino de regreso a la cima de la Liga MX.
El Clausura también se juega con tintes de despedida. Serán los últimos Viernes Botaneros con Mazatlán en Primera División, antes de que el histórico Atlante tome su lugar en el próximo torneo.
La Jornada 3 arranca el viernes 16 de enero con Mazatlán vs Monterrey y baja el telón el domingo 18, cuando Pachuca reciba al América en el ‘Huracán’.
Mazatlán vs Monterrey
21:00 hrs
Azteca 7, Fox, Fox One
Necaxa vs Atlas
17:00 hrs
Claro Sports YouTube
Chivas vs Querétaro
17:07 hrs
Prime Video
Tigres vs Toluca
19:00 hrs
Azteca 7, Fox, Fox One
Cruz Azul vs Puebla
21:05 hrs
Canal 5, ViX, TUDN
Xolos vs Atlético San Luis
21:06 hrs
Fox One
Pumas vs León
12:00 hrs
Las Estrellas, ViX, TUDN
Santos vs Juárez
17:00 hrs
ViX
Pachuca vs América
19:06 hrs
Fox One
RPO