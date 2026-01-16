La Liga MX vuelve a escena; así se juega la Jornada 3

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Regresan los viernes de futbol, las polémicas arbitrales y la esperanza eterna de que gigantes dormidos como Pumas y Chivas encuentren el camino de regreso a la cima de la Liga MX.

El Clausura también se juega con tintes de despedida. Serán los últimos Viernes Botaneros con Mazatlán en Primera División, antes de que el histórico Atlante tome su lugar en el próximo torneo.

La Jornada 3 arranca el viernes 16 de enero con Mazatlán vs Monterrey y baja el telón el domingo 18, cuando Pachuca reciba al América en el ‘Huracán’.