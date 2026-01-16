Deportes

La Liga MX vuelve a escena; así se juega la Jornada 3

Mazatlán vive sus últimos Viernes Botaneros en Primera División
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Regresan los viernes de futbol, las polémicas arbitrales y la esperanza eterna de que gigantes dormidos como Pumas y Chivas encuentren el camino de regreso a la cima de la Liga MX.

El Clausura también se juega con tintes de despedida. Serán los últimos Viernes Botaneros con Mazatlán en Primera División, antes de que el histórico Atlante tome su lugar en el próximo torneo.

La Jornada 3 arranca el viernes 16 de enero con Mazatlán vs Monterrey y baja el telón el domingo 18, cuando Pachuca reciba al América en el ‘Huracán’.

Viernes 16 de enero

  • Mazatlán vs Monterrey

    21:00 hrs

    Azteca 7, Fox, Fox One

Sábado 17 de enero

  • Necaxa vs Atlas

    17:00 hrs

    Claro Sports YouTube

  • Chivas vs Querétaro

    17:07 hrs

    Prime Video

  • Tigres vs Toluca

    19:00 hrs

    Azteca 7, Fox, Fox One

  • Cruz Azul vs Puebla

    21:05 hrs

    Canal 5, ViX, TUDN

  • Xolos vs Atlético San Luis

    21:06 hrs

    Fox One

Domingo 18 de enero

  • Pumas vs León

    12:00 hrs

    Las Estrellas, ViX, TUDN

  • Santos vs Juárez

    17:00 hrs

    ViX

  • Pachuca vs América

    19:06 hrs

    Fox One

Liga MX
Jornada 3

