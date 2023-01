La licencia de 1xBet en Curaçao está activa, válida y plenamente operativa

El 20 de enero de 2023, un artículo fue publicado en Josimar, un sitio web de apuestas con baja cantidad de visitas, declarando que 1xBet fue “declarado en quiebra”. Josimar ha cubierto ocasionalmente a 1xBet en el pasado y sus publicaciones suelen estar llenas de inexactitudes y esta publicación no es una excepción. El artículo solo puede describirse como una mezcla de fantasía y afirmaciones aleatorias sin base en la realidad o en los hechos.

Sin embargo, en este caso, estamos hablando de la reputacion de nuestra marca y nos gustaria refutar la "información" brindada en el articulo.

En él se afirma que 1xBet "se ha declarado en quiebra esta semana". Esto es, por supuesto, completamente falso. 1xBet es una de las marcas de juego más grandes del mundo y con mayor crecimiento en la industria.

Afirma que 1XCorp, una empresa de Curaçao, es la "propietaria" de 1xBet. Esto es falso. 1xBet tiene su sede en Chipre y cuenta con miles de empleados.

Afirma que 1xBet es una "casa de apuestas rusa". Esto es falso. 1xBet es una marca mundial de juegos de azar, con sede en Chipre y operaciones en toda América Latina, Europa, África y Asia, que funciona a través de un modelo de franquicia. Sus productos y servicios están bloqueados en Rusia y Bielorrusia.

Afirma que la quiebra de 1XCorp está relacionada con una acción interpuesta por la Fundación para la Representación de las Víctimas del Juego Online (SBGOK), que supuestamente "representa a clientes que afirman ser propietarios de "aproximadamente 830.000 euros" en ganancias. Afirma que existe un caso similar en Rusia, haciendo hincapié en que "1xBet ha perdido su licencia para operar en Rusia". Nos gustaría analizar estas acusaciones por separado, ya que creemos que requieren un contexto.

La marca 1xBet, a través de un modelo de franquicia global, cuenta con millones de clientes que realizan decenas de millones de apuestas deportivas en todo el mundo. 1xBet paga todas las ganancias legítimas en su totalidad y sin demora. Hay un numero muy reducido de ocasiones en las que 1xBet o sus franquicias identifican apuestas sospechosas y/o patrones de apuestas irregulares a traves de sistemas de control manuales o automatizados. Se trata de una práctica habitual en la industria de los juegos de azar. En caso de que sospechemos que las ganancias no son legitimas y que se han incumplido los terminos y condiciones, nos reservamos el derecho de retener el pago de las ganancias, a la espera de una mayor investigación, y es probable que solicitemos mas información a los titulares de las cuentas pertinentes. En caso de que nuestra investigación llegue a la conclusión de que se han incumplido los términos y condiciones, las ganancias se retendrán de acuerdo con lo estipulado en nuestro contrato. Estas ganancias impugnadas son las que se están persiguiendo en Curaçao.

1XCorp no es propietaria de 1xBet. Se trata de una empresa de Curaçao que ha sido representante de diversas plataformas de juego y negocios.

En cuanto al mercado ruso, 1xBet no puede haber perdido su licencia allí, porque no la tenía inicialmente. La acción se refiere a otro negocio de apuestas en Rusia, que no es propiedad ni está controlado por 1xBet.

El artículo afirma que 1xBet había "conseguido licencias" para operar en Ucrania y que la licencia "había sido revocada". Esto no es cierto. De hecho, 1xBet ha hecho una donación de 1 millón de dólares para respaldar los esfuerzos de la Cruz Roja en Ucrania, una de las principales organizaciones que prestan soporte a ese país. Respecto a la afirmación de que hemos perdido la licencia en Ucrania, esto es, una vez más, falso. Varias empresas ucranianas expresaron su interés en utilizar una licencia de 1xBet en régimen de franquicia, pero 1xBet nunca tuvo licencias en el país.