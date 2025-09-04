La leyenda japonesa de la lucha libre, Jyushin "Thunder" Liger, viene a México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una de las máximas leyendas de la lucha libre japonesa, Jyushin "Thunder" Liger, visitará México como invitado especial de la tercera edición de AniMole, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre de 2025 en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.

La información se dio a conocer a través de los organizadores del evento en redes sociales.

El legendario luchador, miembro del Salón de la Fama de WWE y figura icónica de New Japan Pro Wrestling (NJPW), participará en el espacio temático “Lucha Alley”, donde convivirá con fanáticos de la cultura japonesa y de la lucha libre los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre.