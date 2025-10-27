La leyenda enmascarada Octagón ya prepara su adiós de los cuadriláteros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una carrera que abarca más de 40 años en los cuadriláteros, el icónico luchador mexicano Octagón ha comenzado a preparar su retiro oficial de la lucha libre. Actualmente con 64 años de edad, el enmascarado confirmó para medios nacionales que tiene previsto dejar el ring en un periodo aproximado de dos a tres años.

La figura de Octagón ha sido fundamental en la evolución del espectáculo luchístico en México. Su personaje, inspirado en las artes marciales y con un diseño que integra elementos orientales, debutó en 1989 dentro de la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL) —hoy Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL)— desde donde forjó una leyenda que trascendió generaciones.

Alcanzó la fama a finales de los años ochenta, convirtiéndose en uno de los luchadores técnicos más queridos del país. Su máscara blanca con detalles negros y rojos se volvió un símbolo del luchador honorable, encarnando los valores clásicos del bien frente al mal dentro del cuadrilátero.

A pesar de su edad, Octagón continúa activo en funciones especiales y eventos conmemorativos, consolidando su legado en la cultura popular mexicana. Además, su presencia sigue viva a través del Hijo de Octagón, quien ha asumido el compromiso de continuar con la dinastía.

Con su retiro próximo, Octagón se suma al grupo de leyendas que cerrarán su ciclo sobre el ring en los próximos años. Su impacto va más allá del deporte; representa una época de oro para la lucha libre y un estilo que dejó huella en la memoria de millones de aficionados.

BCT