La jugadora nicolaita Adriana Ramírez lidera la tabla de goleo del Grupo 5 de la Liga TDP Femenil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El equipo Atlético Morelia–Universidad Michoacana Femenil ha comenzado con el pie derecho su participación en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), y parte de este éxito se debe al poder ofensivo liderado por Adriana Ramírez, quien se posiciona como líder de goleo del Grupo 5.
Luego de seis jornadas disputadas, la estudiante de la Licenciatura en Contaduría ha marcado nueve goles, dos más que su perseguidora más cercana, Xiomara Zavala, del equipo Santa Ana del Conde. Cabe destacar que la atacante nicolaita solo ha participado en cinco encuentros, ya que no estuvo presente en el partido correspondiente a la jornada 5 ante Cajeteros Celaya.
Ramírez Cruz anotó un gol en la jornada inaugural contra Lobos ULMX, sumó otro en la fecha 2 frente a Halcones, firmó un triplete ante Magos Unión Deportiva en la jornada 4, y en su presentación más reciente se despachó con cuatro tantos ante Santa Ana del Conde, lo que le valió ser reconocida como Jugadora de la Semana por la Liga TDP Femenil.
“Me siento muy contenta por el equipo, creo que cada jornada hemos avanzado un poco más y ya se ve el resultado. Estoy feliz de haber abierto el marcador después de ir perdiendo 1-0 y eso nos sirvió para habernos dado confianza, estoy contenta de haber aportado cuatro goles”, comentó ‘Adri’ tras el triunfo 9-3 del pasado fin de semana.
