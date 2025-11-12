La jugadora nicolaita Adriana Ramírez lidera la tabla de goleo del Grupo 5 de la Liga TDP Femenil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El equipo Atlético Morelia–Universidad Michoacana Femenil ha comenzado con el pie derecho su participación en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), y parte de este éxito se debe al poder ofensivo liderado por Adriana Ramírez, quien se posiciona como líder de goleo del Grupo 5.

Luego de seis jornadas disputadas, la estudiante de la Licenciatura en Contaduría ha marcado nueve goles, dos más que su perseguidora más cercana, Xiomara Zavala, del equipo Santa Ana del Conde. Cabe destacar que la atacante nicolaita solo ha participado en cinco encuentros, ya que no estuvo presente en el partido correspondiente a la jornada 5 ante Cajeteros Celaya.