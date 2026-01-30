⚽ La Jornada 4 del Clausura 2026 está aquí: dónde ver los partidos de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX avanza con fuerza hacia la Jornada 4 del Clausura 2026, y se viene un fin de semana lleno de adrenalina, goles y mucha pasión. Equipos con hambre de triunfo saltan a la cancha, buscando mejorar su posición en la tabla y dar un golpe de autoridad.
¡Aquí te decimos todos los detalles para que no te pierdas ni un minuto de acción!
🕒 Hora: 19:00
📅 Fecha: 30 de enero de 2026
📍 Estadio: Cuauhtémoc
📺 Dónde verlo: Canal 7, FOX One
🕒 Hora: 21:00
📅 Fecha: 30 de enero de 2026
📍 Estadio: Olímpico Universitario
📺 Dónde verlo: VIX
🕒 Hora: 21:06
📅 Fecha: 30 de enero de 2026
📍 Estadio: Olímpico Benito Juárez
📺 Dónde verlo: Canal 7, FOX One
🕒 Hora: 16:00
📅 Fecha: 31 de enero de 2026
📍 Estadio: Ciudad de los Deportes
📺 Dónde verlo: TUDN, VIX
🕒 Hora: 17:00
📅 Fecha: 31 de enero de 2026
📍 Estadio: Jalisco
📺 Dónde verlo: VIX
🕒 Hora: 19:00
📅 Fecha: 31 de enero de 2026
📍 Estadio: León
📺 Dónde verlo: FOX One
🕒 Hora: 19:00
📅 Fecha: 31 de enero de 2026
📍 Estadio: BBVA
📺 Dónde verlo: TUDN, VIX
🕒 Hora: 17:00
📅 Fecha: 1 de febrero de 2026
📍 Estadio: La Corregidora
📺 Dónde verlo: FOX One
🕒 Hora: 19:00
📅 Fecha: 1 de febrero de 2026
📍 Estadio: Libertad Financiera
📺 Dónde verlo: ESPN, Disney+
Cada uno de estos partidos tiene todo para ser decisivo en la lucha por los primeros lugares de la tabla. Puebla y Toluca buscarán sumar puntos importantes para escalar posiciones, mientras que América y Necaxa intentarán aprovechar el momento para afianzarse en la zona alta. ¡Y no olvidemos el duelo entre Atlas y Mazatlán, que promete ser de alto voltaje!
Con los mejores equipos en acción, cada partido será una bomba de emoción. Asegúrate de estar listo con las señales de transmisión y no perderte ni una jugada.
No importa dónde te encuentres, ¡no te pierdas ni un gol! Puedes seguir todos los partidos a través de las plataformas más importantes como TUDN, FOX One, VIX y más. ¡El fútbol está al alcance de tus manos! 📡
SHA