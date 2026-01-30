Deportes

⚽ La Jornada 4 del Clausura 2026 está aquí: dónde ver los partidos de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX avanza con fuerza hacia la Jornada 4 del Clausura 2026, y se viene un fin de semana lleno de adrenalina, goles y mucha pasión. Equipos con hambre de triunfo saltan a la cancha, buscando mejorar su posición en la tabla y dar un golpe de autoridad.

¡Aquí te decimos todos los detalles para que no te pierdas ni un minuto de acción!

📅 ¿Qué partidos puedes ver?

1. Puebla vs. Toluca

  • 🕒 Hora: 19:00

  • 📅 Fecha: 30 de enero de 2026

  • 📍 Estadio: Cuauhtémoc

  • 📺 Dónde verlo: Canal 7, FOX One

2. Pumas vs. Santos

  • 🕒 Hora: 21:00

  • 📅 Fecha: 30 de enero de 2026

  • 📍 Estadio: Olímpico Universitario

  • 📺 Dónde verlo: VIX

3. Juárez vs. Cruz Azul

  • 🕒 Hora: 21:06

  • 📅 Fecha: 30 de enero de 2026

  • 📍 Estadio: Olímpico Benito Juárez

  • 📺 Dónde verlo: Canal 7, FOX One

4. América vs. Necaxa

  • 🕒 Hora: 16:00

  • 📅 Fecha: 31 de enero de 2026

  • 📍 Estadio: Ciudad de los Deportes

  • 📺 Dónde verlo: TUDN, VIX

5. Atlas vs. Mazatlán

  • 🕒 Hora: 17:00

  • 📅 Fecha: 31 de enero de 2026

  • 📍 Estadio: Jalisco

  • 📺 Dónde verlo: VIX

6. León vs. Tigres

  • 🕒 Hora: 19:00

  • 📅 Fecha: 31 de enero de 2026

  • 📍 Estadio: León

  • 📺 Dónde verlo: FOX One

7. Monterrey vs. Tijuana

  • 🕒 Hora: 19:00

  • 📅 Fecha: 31 de enero de 2026

  • 📍 Estadio: BBVA

  • 📺 Dónde verlo: TUDN, VIX

8. Querétaro vs. Pachuca

  • 🕒 Hora: 17:00

  • 📅 Fecha: 1 de febrero de 2026

  • 📍 Estadio: La Corregidora

  • 📺 Dónde verlo: FOX One

9. ADSL vs. Chivas

  • 🕒 Hora: 19:00

  • 📅 Fecha: 1 de febrero de 2026

  • 📍 Estadio: Libertad Financiera

  • 📺 Dónde verlo: ESPN, Disney+

🔥 ¿Por qué no te puedes perder la J4?

Cada uno de estos partidos tiene todo para ser decisivo en la lucha por los primeros lugares de la tabla. Puebla y Toluca buscarán sumar puntos importantes para escalar posiciones, mientras que América y Necaxa intentarán aprovechar el momento para afianzarse en la zona alta. ¡Y no olvidemos el duelo entre Atlas y Mazatlán, que promete ser de alto voltaje!

Con los mejores equipos en acción, cada partido será una bomba de emoción. Asegúrate de estar listo con las señales de transmisión y no perderte ni una jugada.

📲 ¿Dónde seguir la emoción del fútbol?

No importa dónde te encuentres, ¡no te pierdas ni un gol! Puedes seguir todos los partidos a través de las plataformas más importantes como TUDN, FOX One, VIX y más. ¡El fútbol está al alcance de tus manos! 📡

