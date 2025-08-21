¿La habías visto? Puma lanza máquina expendedora de balones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Comprar un balón de futbol como si fuera un dulce ya es una realidad. La marca deportiva Puma UK presentó en Inglaterra una innovadora máquina expendedora de balones oficiales de la Premier League, como parte de una dinámica para acercar a los aficionados a la liga inglesa en la temporada 2025-2026.
La expendedora tiene el mismo diseño que una de dulces, pero en lugar de chocolates o frituras, está repleta del balón oficial de la Premier League: el Puma Orbita Ultimate Premier League Brilliance.
La primera parada será en Liverpool, el domingo 24 de agosto, un día antes del duelo ante Newcastle. Después, la máquina se trasladará a Londres para repetir la experiencia con los aficionados.
Cada esférico tiene un valor comercial de 135 euros; sin embargo, la máquina no acepta dinero ni tarjetas. Solo se puede acceder con una moneda especial, entregada por los organizadores a los ganadores de la dinámica.
Los aficionados deberán seguir las historias de Instagram de la cuenta oficial de Puma.
Escanear el código QR y registrarse como miembros de Pro:Direct FC.
Competir en un juego rápido contra el equipo organizador al mejor de tres.
Los ganadores reciben la moneda especial que permite desbloquear la máquina y llevarse el balón oficial.
Con esta iniciativa, Puma busca no solo promocionar sus productos, sino también crear experiencias innovadoras para los fanáticos del futbol, quienes podrán vivir la emoción de “ganar” un balón de una forma única.
