¿La habías visto? Puma lanza máquina expendedora de balones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Comprar un balón de futbol como si fuera un dulce ya es una realidad. La marca deportiva Puma UK presentó en Inglaterra una innovadora máquina expendedora de balones oficiales de la Premier League, como parte de una dinámica para acercar a los aficionados a la liga inglesa en la temporada 2025-2026.

La expendedora tiene el mismo diseño que una de dulces, pero en lugar de chocolates o frituras, está repleta del balón oficial de la Premier League: el Puma Orbita Ultimate Premier League Brilliance.

La primera parada será en Liverpool, el domingo 24 de agosto, un día antes del duelo ante Newcastle. Después, la máquina se trasladará a Londres para repetir la experiencia con los aficionados.