La Femenil se mide ante Brasil en la capital: partidazo internacional en puerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Brasil en un duelo amistoso de alto nivel el próximo 7 de marzo en la Ciudad de los Deportes, como parte de su preparación rumbo a las eliminatorias mundialistas 2027.

Este encuentro internacional forma parte de la estrategia de la Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles, encabezada por Andrea Rodebaugh, para consolidar el crecimiento del proyecto femenil. El partido se disputará durante la Fecha FIFA, por lo que ambas selecciones contarán con sus mejores jugadoras.

“Será un duelo ante un rival del Top 6 del mundo, clave para evaluar el nivel competitivo y fortalecer la preparación de nuestras seleccionadas”, expresó Rodebaugh.