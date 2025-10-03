Deportes

La Carrera Panamericana 2025 rugirá en Morelia este octubre

El rally internacional llegará a Michoacán el 13 y 14 de octubre con rutas en Huajúmbaro, Mil Cumbres y el Centro Histórico de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Carrera Panamericana 2025 está lista para llegar a Michoacán, uno de los escenarios más emblemáticos de este evento automovilístico de talla internacional. Los próximos 13 y 14 de octubre, el estado recibirá a pilotos y aficionados en un recorrido que pasará por carreteras y puntos icónicos como Mil Cumbres, Huajúmbaro y el Centro Histórico de Morelia.

Programa del lunes 13 de octubre

  • Etapa Huajúmbaro: cierre de 09:00 a 11:00 horas.

  • Etapas Mil Cumbres: cierre de 09:20 a 11:45 horas.

  • Servicio Jaripeo: 11:45 horas.

  • Etapas Mil Cumbres (segunda sección): cierre de 12:00 a 17:00 horas.

  • Meta en el Centro Histórico de Morelia: llegada estimada a las 16:30 horas.

Programa del martes 14 de octubre

  • Salida en el Centro Histórico de Morelia: 08:00 horas.

  • Etapas Mil Cumbres: cierre de 08:00 a 11:00 horas.

  • Etapa Huajúmbaro: cierre de 09:30 a 11:30 horas.

Recomendaciones para el público

Las autoridades y organizadores recordaron que el rally es un deporte de alto riesgo, por lo que exhortaron a los asistentes a:

  • No colocarse cerca de la cinta asfáltica.

  • Buscar lugares altos y fuera de la trayectoria de las curvas.

  • Atender en todo momento las indicaciones de los oficiales.

📍 Ruta nacional de la Carrera Panamericana 2025

  • 9 de octubre: Tuxtla Gutiérrez – Oaxaca

  • 10 de octubre: Oaxaca – Puebla

  • 11 de octubre: Puebla – CDMX

  • 12 de octubre: CDMX – Querétaro

  • 13 de octubre: Querétaro – Morelia

  • 14 de octubre: Morelia – Guanajuato

  • 15 de octubre: Guanajuato – San Luis Potosí

  • 16 de octubre: San Luis Potosí – Zacatecas

La Carrera Panamericana es considerada una de las competencias más importantes del automovilismo deportivo, reconocida mundialmente por combinar la emoción de la velocidad con paisajes icónicos de México.

