La Carrera Panamericana 2025 rugirá en Morelia este octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Carrera Panamericana 2025 está lista para llegar a Michoacán, uno de los escenarios más emblemáticos de este evento automovilístico de talla internacional. Los próximos 13 y 14 de octubre, el estado recibirá a pilotos y aficionados en un recorrido que pasará por carreteras y puntos icónicos como Mil Cumbres, Huajúmbaro y el Centro Histórico de Morelia.

Programa del lunes 13 de octubre

Etapa Huajúmbaro : cierre de 09:00 a 11:00 horas.

Etapas Mil Cumbres : cierre de 09:20 a 11:45 horas.

Servicio Jaripeo : 11:45 horas.

Etapas Mil Cumbres (segunda sección) : cierre de 12:00 a 17:00 horas.

Meta en el Centro Histórico de Morelia: llegada estimada a las 16:30 horas.

Programa del martes 14 de octubre