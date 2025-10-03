La Carrera Panamericana 2025 rugirá en Morelia este octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Carrera Panamericana 2025 está lista para llegar a Michoacán, uno de los escenarios más emblemáticos de este evento automovilístico de talla internacional. Los próximos 13 y 14 de octubre, el estado recibirá a pilotos y aficionados en un recorrido que pasará por carreteras y puntos icónicos como Mil Cumbres, Huajúmbaro y el Centro Histórico de Morelia.
Etapa Huajúmbaro: cierre de 09:00 a 11:00 horas.
Etapas Mil Cumbres: cierre de 09:20 a 11:45 horas.
Servicio Jaripeo: 11:45 horas.
Etapas Mil Cumbres (segunda sección): cierre de 12:00 a 17:00 horas.
Meta en el Centro Histórico de Morelia: llegada estimada a las 16:30 horas.
Salida en el Centro Histórico de Morelia: 08:00 horas.
Etapas Mil Cumbres: cierre de 08:00 a 11:00 horas.
Etapa Huajúmbaro: cierre de 09:30 a 11:30 horas.
Las autoridades y organizadores recordaron que el rally es un deporte de alto riesgo, por lo que exhortaron a los asistentes a:
No colocarse cerca de la cinta asfáltica.
Buscar lugares altos y fuera de la trayectoria de las curvas.
Atender en todo momento las indicaciones de los oficiales.
9 de octubre: Tuxtla Gutiérrez – Oaxaca
10 de octubre: Oaxaca – Puebla
11 de octubre: Puebla – CDMX
12 de octubre: CDMX – Querétaro
13 de octubre: Querétaro – Morelia
14 de octubre: Morelia – Guanajuato
15 de octubre: Guanajuato – San Luis Potosí
16 de octubre: San Luis Potosí – Zacatecas
La Carrera Panamericana es considerada una de las competencias más importantes del automovilismo deportivo, reconocida mundialmente por combinar la emoción de la velocidad con paisajes icónicos de México.
SHA