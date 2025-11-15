Keylor Navas no jugaría el Play-In con Pumas ante Pachuca por regla FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A días del crucial duelo ante Pachuca en el Play-In del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, los Pumas de la UNAM podrían enfrentar el compromiso sin su capitán y guardameta titular, Keylor Navas, debido a su participación con la selección de Costa Rica.

El arquero tico de 38 años se encuentra concentrado con su selección, que atraviesa una situación complicada en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Costa Rica marcha en el tercer lugar del Grupo C con seis puntos, por debajo de Honduras y Haití, ambos con ocho unidades.

El próximo martes 18 de noviembre, el combinado costarricense disputará un partido vital ante Honduras, que podría definir su permanencia en la lucha por un boleto mundialista.

La situación se complica para Pumas debido a una recomendación médico-deportiva de la FIFA, la cual sugiere que ningún futbolista dispute dos partidos con menos de 48 horas de diferencia, a fin de proteger la integridad física de los jugadores.

El encuentro entre Costa Rica y Honduras concluirá alrededor de las 21:00 horas del martes 18, mientras que el duelo entre Pumas y Pachuca está programado para el jueves 20 a las 19:00 horas, dejando apenas un margen de 46 horas entre ambos compromisos.