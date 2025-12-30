Keylor Navas deja la Liga MX; su futuro apunta a Sudamérica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El paso de Keylor Navas por el futbol mexicano estaría por llegar a su fin. El histórico guardameta costarricense, quien firmó con los Pumas de la UNAM para el torneo Apertura 2025, estaría viviendo sus últimos días con el club universitario.

Desde que se concretó su llegada, Navas fue considerado uno de los fichajes más importantes en la historia reciente del futbol mexicano. Tras una exitosa carrera en Europa con clubes como Real Madrid y Paris Saint-Germain, su arribo a la Liga MX generó sorpresa e ilusión entre miles de aficionados.

Aunque en un inicio se dudó que un arquero de su trayectoria optara por México, su firma con Pumas marcó un antes y un después en el mercado de transferencias del país.

Durante el Apertura 2025, Navas disputó encuentros clave para el conjunto auriazul, incluyendo la fase de Play-In, donde los Pumas quedaron eliminados. A pesar de los resultados, el arquero mostró profesionalismo dentro y fuera de la cancha.