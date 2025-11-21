Kevin Mier, portero de Cruz Azul, enfrenta demanda por presunto robo y daños a vivienda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El portero colombiano del Cruz Azul, Kevin Mier, enfrenta una demanda legal interpuesta por su arrendadora en la Ciudad de México, quien lo acusa de abandono de propiedad, daños al inmueble y presunto robo, además de un adeudo cercano a los 270 mil pesos mexicanos.
La controversia se da a conocer justo cuando el futbolista se encuentra fuera de las canchas por una fractura de tibia sufrida en el último partido del torneo regular ante Pumas.
Según la propietaria de la vivienda, Mier habría dejado el inmueble sin previo aviso, incumpliendo el contrato de arrendamiento y acumulando una deuda que incluye rentas vencidas, penalización por terminación anticipada y daños a la propiedad.
Entre los deterioros reportados se incluyen muebles rotos, suciedad excesiva, daños estructurales y la desaparición de un horno de microondas registrado en el inventario del lugar.
De acuerdo con la denuncia, el conflicto comenzó cuando el guardameta se enteró de que una empleada doméstica presuntamente le robó 15 pares de tenis, lo que habría generado la molestia que lo llevó a abandonar el inmueble.
Fuentes cercanas indican que el jugador reconoció que dejó de pagar la renta tras retirarse de la vivienda, sin cubrir la penalización correspondiente por romper el contrato.
La arrendadora asegura que Mier no ha respondido a los intentos de comunicación, por lo que el pasado 13 de noviembre presentó la demanda formal, misma que fue entregada en las instalaciones de Cruz Azul.
La situación legal surge en un momento delicado para el futbolista, quien continúa en recuperación por una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante los próximos meses.
Hasta el momento, ni el jugador ni el club han emitido un pronunciamiento oficial sobre la demanda.
