Kenia Lechuga se prepara en China rumbo al Mundial de Remo 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La remera olímpica mexicana Kenia Lechuga inició un campamento de preparación en Shanghái, China, con miras al Campeonato Mundial de Remo 2025, que se celebrará en esa misma sede del 21 al 28 de septiembre.

Lechuga, especialista en la prueba de single scull peso ligero, busca llegar en la mejor forma posible a la justa internacional, donde intentará mejorar sus resultados y volver a subir al podio mundialista, luego de conquistar la medalla de plata en el Mundial de Serbia 2023.