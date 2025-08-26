Julio César Chávez Jr. reaparece entrenando tras salir de prisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Julio César Chávez Jr. reapareció entrenando boxeo tras salir de prisión y obtener el beneficio de continuar su proceso legal en libertad.
El hijo del excampeón mundial fue captado el lunes 25 de agosto en el gimnasio Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada, donde comenzó a retomar su rutina con ejercicios de costal, según se mostró en su cuenta oficial de Instagram.
"Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada 🔥 🥊", se leyó en la publicación.
Es de recordar que Chávez Jr. enfrentará juicio en Hermosillo, Sonora, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y el delito de tráfico de armas.
Previamente el juez Enrique Hernández Miranda ordenó continuar el proceso en libertad bajo fianza, al considerar que no existen pruebas contundentes en su contra, según argumentó su abogado Rubén Fernando Benítez.
La próxima audiencia fue programada para el 24 de noviembre, mientras la investigación complementaria se extenderá tres meses más.
RYE-