Julio César Chávez Jr. habla del parentesco que tiene con Ovidio Guzmán

"¿Ovidio? ¿El Ratón? Él es tío de mi hija, que ha sido mi hija mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona. Yo no sé lo que dicen en otro lado", dijo Chávez Jr.

La gente siguió cuestionando sobre el tipo de relación que mantiene con el hijo de un narcotraficante "Yo me llevo bien con todos, a mí no me liguen con nadie, el único parentesco que tengo con este muchacho (Ovidio Guzmán) es porque es el tío de mi hija y nada más".

Añadió que se llevan bien pero nada más, ya que casi no se ven "le tengo mucho aprecio yo y no quiero saber nada de cosas que dicen de él, no me interesa", finalizó.