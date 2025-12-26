Jugadores y técnico nicolaitas son convocados al Torneo del Sol

Los elementos nicolaitas convocados al representativo del Grupo 11 son el portero, Francisco Cervantes, y el lateral, Fredy Vargas, quien participará en este certamen por segundo año consecutivo. Además, este equipo está comandado por el técnico de los Zorros, Gustavo Farías, quien ganó esta distinción al ser el entrenador del conjunto que lidera el sector.

Cabe mencionar que tanto Francisco como Fredy son de los jugadores que más minutos acumulan en Liga TDP después de las primeras 11 jornadas, pues el guardameta ha jugado los 10 encuentros y suma los 900 minutos, mientras que el lateral ha participado en los 10 juegos, acumulando 865 minutos.