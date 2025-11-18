Jugadores nicolaitas convocados a preselección Nacional de la Liga TDP Sub 18

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El buen trabajo que está haciendo el Atlético Morelia-Universidad Michoacana se ve reflejado en el liderato del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), pero las actuaciones individuales no pasan desapercibidas, pues Fredy Vargas y Ángel Camacho fueron convocados a la preselección Nacional Sub 18 de la categoría.

"Los jugadores Fredy Iván Vargas Tapia y Ángel Ignacio Camacho Solorio han sido seleccionados para integrarse a la convocatoria regional de la Selección Nacional Liga TDP Sub 18. Los jugadores se pondrán a disposición del cuerpo técnico de la Selección Nacional Liga TDP, mismo que tiene el objetivo de reclutar a los mejores jugadores a nivel nacional", se lee en el comunicado que emitió al club la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).