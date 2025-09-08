Jugadores de fútbol golpean brutalmente a sus rivales en Guadalajara [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que inició como un partido amateur de futbol terminó en un episodio de violencia en la liga FutCenter Terranova, en Guadalajara, luego de que jugadores del equipo Newcastle agredieran físicamente a sus rivales del Niupi tras el silbatazo final.
El incidente ocurrió el pasado 6 de septiembre, cuando, tras finalizar el encuentro, integrantes del Newcastle reaccionaron de manera violenta contra sus adversarios, propinándoles golpes y patadas en la cabeza y espalda, en lo que fue calificado como una conducta antideportiva.
En videos difundidos en redes sociales se aprecia cómo varios futbolistas rodean y golpean a jugadores del Niupi. Las imágenes han generado indignación entre internautas, quienes exigieron un castigo ejemplar contra los agresores.
Algunos comentarios en redes señalaron: “Nada más van a la cancha a sacar sus frustraciones”, “Que no den perdón a los agresores, alto total a esto” y “Ojalá las autoridades de verdad hagan algo y varios se pasen un rato en el bote para que marque un precedente”.
Ante estos hechos, la liga FutCenter Terranova emitió un comunicado en el que informó que expulsó de forma definitiva a los responsables de la agresión y que el equipo fue boletinado en las ligas de Guadalajara, lo que le impedirá participar en torneos futuros.
Asimismo, los organizadores señalaron que ya colaboran con las autoridades municipales, entregando videos e información sobre los hechos, a fin de que se tomen acciones legales contra los jugadores implicados.
mrh