Jugadores de fútbol golpean brutalmente a sus rivales en Guadalajara [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que inició como un partido amateur de futbol terminó en un episodio de violencia en la liga FutCenter Terranova, en Guadalajara, luego de que jugadores del equipo Newcastle agredieran físicamente a sus rivales del Niupi tras el silbatazo final.

El incidente ocurrió el pasado 6 de septiembre, cuando, tras finalizar el encuentro, integrantes del Newcastle reaccionaron de manera violenta contra sus adversarios, propinándoles golpes y patadas en la cabeza y espalda, en lo que fue calificado como una conducta antideportiva.

En videos difundidos en redes sociales se aprecia cómo varios futbolistas rodean y golpean a jugadores del Niupi. Las imágenes han generado indignación entre internautas, quienes exigieron un castigo ejemplar contra los agresores.