Jugadoras del Atlético Morelia-UMSNH Femenil dominan el “equipo ideal” de la Liga TDP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga de Tercera División Profesional (TDP) Femenil dio a conocer su equipo ideal de la primera vuelta de la temporada, en el que destaca la presencia de cuatro jugadoras del Atlético Morelia-Universidad Michoacana, que ha sido la sensación del Grupo 5 al cerrar como sublíder.

Las nicolaitas que integran el “11 ideal”, en el que se tomó en cuenta a las más de mil 500 futbolistas de los 53 clubes que conforman la Liga TDP Femenil, son: las mediocampistas Aixa Gutiérrez, Evelin Yépez y Yohara Soria, así como la delantera y goleadora, Adriana Ramírez.

Después de 9 jornadas, Aixa ha participado en ocho partidos y suma 688 minutos, mientras que Evelin ha jugado en ocho encuentros, acumula 709 minutos y ha marcado tres goles.