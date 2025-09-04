Jugador cachetea a árbitra tras expulsión y causa polémica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un episodio de violencia en el futbol colombiano ha desatado indignación, luego de que la árbitra Vanessa Ceballos fuera agredida con una cachetada por el jugador Javier Bolívar, del club Real Alianza Cataquera, durante un partido oficial.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, la silbante intentó encarar al futbolista tras mostrarle la tarjeta roja. Bolívar reaccionó dándole una bofetada y después se retiró por un costado del campo. Integrantes de ambos equipos intervinieron para contener a Ceballos y evitar que se acercara nuevamente al agresor.