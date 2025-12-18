Juan Carlos Osorio es anunciado como nuevo director técnico del Remo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El club Remo, de la ciudad amazónica de Belém, anunció este jueves a Juan Carlos Osorio como su nuevo director técnico para la temporada 2026, cuando el equipo debutará en la primera división del Brasileirão. El colombiano, de 64 años, regresa al fútbol brasileño tras su paso por los Xolos de Tijuana, equipo del fútbol mexicano, del cual salió en marzo de este año.
“Que sea un viaje victorioso. ¡Bienvenido, profesor!” publicó el Remo en su cuenta oficial al confirmar la llegada de Osorio, quien cuenta con una vasta experiencia en el fútbol internacional, destacando su labor como seleccionador de México en el Mundial de Rusia 2018, donde el Tri alcanzó los octavos de final.
Osorio reemplaza a Guto Ferreira, el entrenador que lideró al Remo al ascenso a la Serie A del fútbol brasileño después de más de 30 años de ausencia en la primera división. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo para renovar su contrato, lo que abrió la puerta para la llegada del colombiano.
Será la tercera experiencia de Osorio en el fútbol brasileño, luego de haber dirigido al Sao Paulo en 2015 y al Athletico Paranaense en 2024. Ahora, el entrenador colombiano se prepara para enfrentar un nuevo desafío con el Remo, con la esperanza de continuar su trayectoria en el fútbol brasileño y llevar al club a nuevas alturas en la élite del deporte.
mrh