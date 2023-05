Joserra le recuerda a Ana Guevara su pasado como atleta y la desconoce

Luego de esta polémica José Ramón Fernández se enteró de las declaraciones de la directora de la Conade y no perdió oportunidad de mandar un mensaje.

En dicho texto el comentarista deportivo pidió a Guevara no tratar a los atletas del modo que lo está haciendo y dijo que no entiende el motivo por el que ha cambiado tanto.

"No puedo creerlo. Ana desconozco a la atleta que conocí, por qué has cambiado tanto? Tu fuiste atleta y pasaste por muchos problemas, no puedes tratar así a los deportistas mexicanos! Todo por proteger a Todorov que está acusado de peculado. #AnaGuevara", escribió José Ramón.

Por su parte, Ana Guevara respondió a lo que Joserra comentó, y aseveró que pese a lo que opine ella lo respetará:

"Le tengo el mismo respeto de siempre. Él es periodista y yo soy directora de la Conade. Su punto de vista lo voy a respetar, es periodista. Si me lo encuentro hoy, mañana, lo voy a respetar siempre".

RYE