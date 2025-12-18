José Luis Higuera compraría al Puebla para traer Primera División a Morelia, aseguran

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José Luis Higuera, dueño del Atlético Morelia, estaría negociando la compra de la franquicia de Club Puebla para trasladarla a la capital michoacana y llevar el equipo a Primera División, según reportan este jueves comentaristas deportivos como Cántalo Camacho y Pedro Antonio Flores.
El principal objetivo de esta operación sería que Morelia regrese a la primera división del fútbol mexicano, algo que los aficionados esperan desde el descenso del equipo en 2020. Sin embargo, aún no se han oficializado las negociaciones y falta ver si los dueños actuales del Puebla y las autoridades correspondientes aceptarán el cambio de sede.
Este movimiento se da en un contexto de cambio en la multipropiedad dentro del fútbol mexicano. Equipos como Querétaro y Mazatlán ya han cambiado de propiedad o estructura, y el Grupo Pachuca está en proceso de vender León. Esto podría abrir la puerta para una mayor reconfiguración en la Liga MX.
La compra de Puebla también podría tener implicaciones en el futuro del ascenso y descenso. Si se confirma, sería una decisión clave que podría influir en la discusión sobre el sistema de ascenso, tema que se abordará en la junta de dueños en 2026.
Los seguidores del Atlético Morelia mantienen la esperanza de que este movimiento sea el primer paso para regresar a la Liga MX, aunque aún queda incertidumbre sobre si las negociaciones se concretarán.
rmr