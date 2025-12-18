José Luis Higuera compraría al Puebla para traer Primera División a Morelia, aseguran

Este movimiento se da en un contexto de cambio en la multipropiedad dentro del fútbol mexicano. Equipos como Querétaro y Mazatlán ya han cambiado de propiedad o estructura, y el Grupo Pachuca está en proceso de vender León. Esto podría abrir la puerta para una mayor reconfiguración en la Liga MX.

La compra de Puebla también podría tener implicaciones en el futuro del ascenso y descenso. Si se confirma, sería una decisión clave que podría influir en la discusión sobre el sistema de ascenso, tema que se abordará en la junta de dueños en 2026.