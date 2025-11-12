JJ Macías: talento detenido por su propio cuerpo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de José Juan Macías bien podría ser la trama de una novela trágica del futbol moderno. A sus 26 años, el delantero mexicano enfrenta una nueva y devastadora lesión: la tercera rotura de ligamento cruzado en su joven pero accidentada carrera. Una vez más, las canchas tendrán que esperar.
Desde su debut profesional con las Chivas de Guadalajara el 16 de julio de 2017, Macías ha sido tanto promesa como mártir de su propio cuerpo. Más de 580 días ha estado fuera de las canchas por distintas lesiones, una cifra que retrata el martirio físico que ha enfrentado en solo ocho años de carrera.
En 2024, las lesiones musculares volvieron a aparecer, y aunque breves, eran el presagio de otro golpe devastador. En su reciente paso por Pumas, y tras un fugaz paso por Santos, volvió a caer. Una tercera rotura de ligamento cruzado lo apartará de las canchas durante otros nueve meses.
Cada nueva rehabilitación se vuelve más difícil, no solo físicamente sino mentalmente. La pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿podrá JJ Macías volver a ser ese jugador que ilusionó a todo México?
