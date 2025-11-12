Deportes

JJ Macías: talento detenido por su propio cuerpo

Más de 580 días sin jugar por distintas lesiones desde 2017
JJ Macías: talento detenido por su propio cuerpo
ESPECIAL
Rodrigo Peña
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de José Juan Macías bien podría ser la trama de una novela trágica del futbol moderno. A sus 26 años, el delantero mexicano enfrenta una nueva y devastadora lesión: la tercera rotura de ligamento cruzado en su joven pero accidentada carrera. Una vez más, las canchas tendrán que esperar.

Desde su debut profesional con las Chivas de Guadalajara el 16 de julio de 2017, Macías ha sido tanto promesa como mártir de su propio cuerpo. Más de 580 días ha estado fuera de las canchas por distintas lesiones, una cifra que retrata el martirio físico que ha enfrentado en solo ocho años de carrera.

La primera señal de alarma llegó en 2019 con molestias inguinales que lo dejaron fuera dos semanas. Luego, vinieron los problemas musculares en la temporada 2020-2021. En 2021, el Covid-19 también le arrebató tiempo de juego. Pero lo peor estaba por venir: en 2022, su primera rotura de ligamento lo marginó siete meses. En 2023, repitió la tragedia con una nueva rotura, esta vez de nueve meses de recuperación.

En 2024, las lesiones musculares volvieron a aparecer, y aunque breves, eran el presagio de otro golpe devastador. En su reciente paso por Pumas, y tras un fugaz paso por Santos, volvió a caer. Una tercera rotura de ligamento cruzado lo apartará de las canchas durante otros nueve meses.
Paradójicamente, su mejor versión se vio en el Club León. Durante su préstamo en el Bajío, Macías vivió su “prime” como goleador sin registrar una sola lesión. Fue entonces cuando muchos lo veían como el próximo gran atacante de la Selección Mexicana. Rápido, técnico, con olfato de gol y determinación. Era el 9 que todos querían.

Cada nueva rehabilitación se vuelve más difícil, no solo físicamente sino mentalmente. La pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿podrá JJ Macías volver a ser ese jugador que ilusionó a todo México?

Te puede interesar:
México podría medirse contra Bélgica previo al Mundial 2026
JJ Macías: talento detenido por su propio cuerpo

RPO

lesiones
JJ Macias

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com