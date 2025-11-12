JJ Macías: talento detenido por su propio cuerpo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de José Juan Macías bien podría ser la trama de una novela trágica del futbol moderno. A sus 26 años, el delantero mexicano enfrenta una nueva y devastadora lesión: la tercera rotura de ligamento cruzado en su joven pero accidentada carrera. Una vez más, las canchas tendrán que esperar.

Desde su debut profesional con las Chivas de Guadalajara el 16 de julio de 2017, Macías ha sido tanto promesa como mártir de su propio cuerpo. Más de 580 días ha estado fuera de las canchas por distintas lesiones, una cifra que retrata el martirio físico que ha enfrentado en solo ocho años de carrera.