Jornada 14 de la Liga MX deja a cuatro equipos en la Liguilla, ¿quién más se suma?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Jornada 14 del Apertura 2025 en la Liga MX concluyó este fin de semana, y con ello, se definieron nuevos equipos clasificados a la Fase Final del torneo.
Esta última fecha doble del campeonato dejó mucha acción, goles y algunas sorpresas que terminaron de delinear el futuro de la Fase Regular.
Con un total de 22 goles en la jornada y 387 goles en lo que va del Apertura 2025, los equipos de América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul aseguraron matemáticamente su lugar en la siguiente fase.
América: Llegó a 30 puntos y aseguró su lugar en la Fase Final tras una destacada campaña.
Monterrey: Con 30 puntos, también se ganó el pase directo a la Liguilla, después de vencer a Pachuca 3-0 en su último partido.
Tigres: Con su victoria ante Santos, el equipo de Nuevo León se aseguró su puesto en la fase final.
Cruz Azul: La máquina cementera alcanzó su lugar con 29 puntos tras empatar 2-2 contra Mazatlán, uno de los equipos más competitivos de la temporada.
Jafet Cortés del Puebla debutó en esta jornada con una gran actuación, lo que llamó la atención de los aficionados y medios.
Brian Rodríguez anotó su tercer gol en la Liga BBVA MX, manteniendo a su equipo entre los más destacados.
Sergio Canales continuó con su impresionante racha, anotando un gol más para llegar a 35 goles en su carrera con la Liga BBVA MX.
Mazatlán y Santos vivieron una batalla emocionante con el empate 2-2, manteniendo la lucha por la clasificación.
Fecha de la Liguilla: Después de la jornada 14, los equipos se preparan para cerrar la Fase Regular y avanzar a los cuartos de final.
Atlético de San Luis: Derrotó a Pumas en Ciudad Universitaria y sigue demostrando su crecimiento.
Además de las sorpresas, este fin de semana de fútbol nos dejó equipos clasificados y algunos otros que siguen luchando por el pase a la siguiente fase, donde el espectáculo será aún más emocionante.
¡Quedan pocas jornadas para conocer a los equipos que completarán la Fase Final del torneo y la Liga BBVA MX sigue demostrando por qué es uno de los campeonatos más espectaculares del fútbol mundial!
SHA