Jornada 14 de la Liga MX deja a cuatro equipos en la Liguilla, ¿quién más se suma?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Jornada 14 del Apertura 2025 en la Liga MX concluyó este fin de semana, y con ello, se definieron nuevos equipos clasificados a la Fase Final del torneo.

Esta última fecha doble del campeonato dejó mucha acción, goles y algunas sorpresas que terminaron de delinear el futuro de la Fase Regular.

Con un total de 22 goles en la jornada y 387 goles en lo que va del Apertura 2025, los equipos de América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul aseguraron matemáticamente su lugar en la siguiente fase.

🏆 Equipos clasificados:

América: Llegó a 30 puntos y aseguró su lugar en la Fase Final tras una destacada campaña.

Monterrey: Con 30 puntos , también se ganó el pase directo a la Liguilla, después de vencer a Pachuca 3-0 en su último partido.

Tigres: Con su victoria ante Santos, el equipo de Nuevo León se aseguró su puesto en la fase final.

Cruz Azul: La máquina cementera alcanzó su lugar con 29 puntos tras empatar 2-2 contra Mazatlán, uno de los equipos más competitivos de la temporada.

📈 Momentos destacados de la jornada:

Jafet Cortés del Puebla debutó en esta jornada con una gran actuación, lo que llamó la atención de los aficionados y medios.

Brian Rodríguez anotó su tercer gol en la Liga BBVA MX , manteniendo a su equipo entre los más destacados.

Sergio Canales continuó con su impresionante racha, anotando un gol más para llegar a 35 goles en su carrera con la Liga BBVA MX.

Mazatlán y Santos vivieron una batalla emocionante con el empate 2-2, manteniendo la lucha por la clasificación.

📅 Fechas importantes:

Fecha de la Liguilla: Después de la jornada 14, los equipos se preparan para cerrar la Fase Regular y avanzar a los cuartos de final .

Atlético de San Luis: Derrotó a Pumas en Ciudad Universitaria y sigue demostrando su crecimiento.

¿Qué dejó la jornada?

Además de las sorpresas, este fin de semana de fútbol nos dejó equipos clasificados y algunos otros que siguen luchando por el pase a la siguiente fase, donde el espectáculo será aún más emocionante.

¡Quedan pocas jornadas para conocer a los equipos que completarán la Fase Final del torneo y la Liga BBVA MX sigue demostrando por qué es uno de los campeonatos más espectaculares del fútbol mundial!

SHA