Jordi Alba anuncia su retiro del futbol: ‘Gracias, futbol, gracias por tanto’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbolista español Jordi Alba, actual jugador del Inter Miami, anunció este martes su retiro del futbol profesional al término de la presente temporada. Con un emotivo video publicado en redes sociales, el lateral izquierdo puso fin a casi dos décadas de trayectoria.

“Gracias, futbol, gracias por tanto”, expresó Alba en el mensaje que acompañó su despedida.

A sus 36 años, el histórico defensor del FC Barcelona y campeón de la Eurocopa 2012 con la selección española explicó que se marcha “en plenitud y felicidad”, convencido de haber entregado todo dentro del campo.

“He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible”, declaró.