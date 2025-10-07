Jordi Alba anuncia su retiro del futbol: ‘Gracias, futbol, gracias por tanto’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbolista español Jordi Alba, actual jugador del Inter Miami, anunció este martes su retiro del futbol profesional al término de la presente temporada. Con un emotivo video publicado en redes sociales, el lateral izquierdo puso fin a casi dos décadas de trayectoria.
“Gracias, futbol, gracias por tanto”, expresó Alba en el mensaje que acompañó su despedida.
A sus 36 años, el histórico defensor del FC Barcelona y campeón de la Eurocopa 2012 con la selección española explicó que se marcha “en plenitud y felicidad”, convencido de haber entregado todo dentro del campo.
“He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible”, declaró.
En su mensaje, el jugador recordó los clubes que marcaron su carrera como Valencia CF, FC Barcelona y el Inter Miami, donde comparte vestidor con Lionel Messi y Sergio Busquets.
La retirada de Alba se suma a la de Sergio Busquets, quien también confirmó recientemente que se retirará al finalizar la temporada.
Ambos futbolistas, pilares de la “generación dorada” del futbol español, conquistaron juntos múltiples títulos, entre ellos la Eurocopa 2012, la Champions League 2015 y seis Ligas de España con el Barcelona.
Con su despedida, Jordi Alba cierra una etapa de grandes triunfos y deja su huella como uno de los laterales izquierdos más destacados en la historia del futbol moderno.
