Joe Flacco será titular con Bengals tras la lesión de Joe Burrow

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Cincinnati Bengals anunciaron un movimiento clave en su ofensiva: el veterano mariscal de campo Joe Flacco será el titular este domingo frente a los Green Bay Packers, en sustitución del lesionado Joe Burrow.

La decisión fue confirmada por el entrenador en jefe Zac Taylor, quien destacó la experiencia y estilo de juego del campeón del Super Bowl como elementos que encajan con la filosofía del equipo.

“Flacco asumirá la preparación completa como titular y trabajaremos para integrarlo lo más rápido posible a la dinámica del equipo”, afirmó Taylor.

El movimiento se concretó apenas hace unos días, cuando los Bengals negociaron con los Cleveland Browns un traspaso por selecciones tardías del Draft, aprovechando que Flacco había perdido la titularidad en su anterior equipo.

El mariscal de 40 años, quien fue Jugador Regreso del Año en 2023, inició los primeros cuatro encuentros de la temporada con los Browns, hasta ser reemplazado por el novato Dillon Gabriel. Su salida abrió paso a su llegada a Cincinnati, que enfrenta una crisis ofensiva tras la lesión de Burrow.