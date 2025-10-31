Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, obtiene suspensión provisional tras orden de aprehensión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, obtuvo una suspensión provisional luego de promover un amparo en contra de la orden de aprehensión girada en su contra el pasado 28 de octubre. Con esta medida cautelar, el directivo podrá continuar su proceso en libertad, mientras se resuelve el fondo del asunto.

De acuerdo con el periodista Ignacio “Fantasma” Suárez y el expediente 1096/2025, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México fue la instancia que resolvió conceder la suspensión este 31 de octubre, bajo el mensaje: “Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados.”

La orden de aprehensión fue emitida por una acusación de presunta desobediencia de particulares agravada, luego de que Jesús Martínez no acudiera a dos audiencias programadas sin presentar justificación formal, lo que derivó en la orden judicial. No obstante, se aclara que el amparo definitivo aún no ha sido concedido y el proceso judicial continúa en curso.

El origen del conflicto legal involucra los derechos de transmisión de los clubes Pachuca y León, ambos pertenecientes a Grupo Pachuca. La disputa es con FOX Sports México, empresa de Grupo Lauman, que asegura tener prioridad contractual sobre los derechos televisivos.

En su defensa, Grupo Pachuca argumentó que la falta de pagos por parte de FOX Sports México los llevó a transferir los derechos a otra empresa, FOX Corp. Grupo Lauman, sin embargo, sostiene que su contrato incluía una cláusula de primera opción, que no fue respetada.

Debido al litigio, se ordenó al club abstenerse de realizar transmisiones deportivas hasta que el caso quede legalmente resuelto.

Tras la emisión de la orden de aprehensión, Grupo Pachuca emitió un comunicado señalando que las medidas judiciales fueron dictadas a pesar de existir resoluciones previas que, según su postura, avalan la terminación del contrato con Grupo Lauman y dan validez al nuevo acuerdo con otra televisora.

Por ahora, Jesús Martínez seguirá su proceso sin ser detenido, mientras se determina si se otorga o no un amparo definitivo en su favor.

