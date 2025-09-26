Jesús Corona se despide del futbol: jugará su último partido con Xolos ante Cruz Azul

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El portero Jesús “Chuy” Corona pondrá fin a una carrera de 22 años en el futbol profesional este domingo, cuando salga como titular con Xolos de Tijuana frente al equipo que marcó su trayectoria: Cruz Azul.

El guardameta de 44 años, originario de Guadalajara, Jalisco, no jugaba desde el pasado 9 de febrero. Sin embargo, gracias a un gesto del cuerpo técnico de Xolos, podrá despedirse en la cancha en un duelo simbólico frente al club al que defendió por 14 temporadas.

“Vivimos de todo en Cruz Azul, fue una montaña rusa. Estoy muy agradecido con la afición y las directivas. Tijuana será mi último equipo, pero Cruz Azul es el que marcó mi carrera”, expresó Corona.