Jesús Corona se despide del futbol: jugará su último partido con Xolos ante Cruz Azul

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El portero Jesús “Chuy” Corona pondrá fin a una carrera de 22 años en el futbol profesional este domingo, cuando salga como titular con Xolos de Tijuana frente al equipo que marcó su trayectoria: Cruz Azul.
El guardameta de 44 años, originario de Guadalajara, Jalisco, no jugaba desde el pasado 9 de febrero. Sin embargo, gracias a un gesto del cuerpo técnico de Xolos, podrá despedirse en la cancha en un duelo simbólico frente al club al que defendió por 14 temporadas.
“Vivimos de todo en Cruz Azul, fue una montaña rusa. Estoy muy agradecido con la afición y las directivas. Tijuana será mi último equipo, pero Cruz Azul es el que marcó mi carrera”, expresó Corona.
Corona debutó en Atlas en 2002, pasó a Tecos en 2004 y tuvo un breve paso por Chivas como refuerzo en Copa Libertadores 2005, donde brilló en la histórica eliminación de Boca Juniors. Aunque nunca fue titular indiscutible en la Selección Mexicana —siempre a la sombra de Guillermo Ochoa—, dejó huella con momentos memorables.
Entre sus logros más destacados están la medalla de oro en Londres 2012 como refuerzo del Tri y el histórico título de liga con Cruz Azul en 2021, donde fue capitán.
Corona también protagonizó episodios polémicos, como un cabezazo al preparador físico de Monarcas en 2011 y una pelea en un estacionamiento de Guadalajara. Aun así, en la cancha fue considerado uno de los porteros más seguros de su generación.
El arquero confirmó que su retiro será sobrio y sin reflectores:
“Después de 22 años, todo tiene un comienzo y un final. Me voy tranquilo, lo vivo con mi familia. Ahora quiero prepararme como entrenador y gestor deportivo”.
Corona se marcha con la idea de que “ni le debe al futbol, ni el futbol le debe a él”, cerrando una carrera marcada por la pasión, la constancia y la fidelidad a la portería.
