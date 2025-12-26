Javier Aguirre, entre los 10 mejores entrenadores del mundo en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El entrenador mexicano Javier Aguirre fue incluido en el Top 10 de los mejores directores técnicos de selecciones nacionales del mundo en 2025, de acuerdo con la clasificación anual de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS, por sus siglas en inglés).

Con 8 puntos, Aguirre se colocó en la décima posición del ranking global, reconocimiento que refleja su destacado desempeño al frente de la Selección Mexicana, especialmente tras conquistar la Copa Oro 2025, título que significó un resurgimiento del equipo tricolor en la región.

Este logro no solo confirma el buen momento del estratega conocido como El Vasco, sino que también posiciona a México en el radar internacional del futbol, en un año clave rumbo a la Copa Mundial de 2026, que el país coorganizará junto con Estados Unidos y Canadá.