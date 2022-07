Jareni, con 14 años representará a México y Michoacán en Mundial de taekwondo en Bulgaria

Llevo ocho años practicándolo, fue porque nos acabábamos de mudar a Morelia, yo era muy inquieta y mis papás me llevaron a mi primera clase, me gusto y me quedé; antes también practiqué gimnasia y natación, pero ninguno me esos me llamaron tanto la atención porque no iba todos los días, me la pasaba muy inquieta y las maestras me decían que no era para mí”

Jareni Nava