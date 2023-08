Jaime Lozano quiere hacer historia con la Selección Mexicana

México (MiMorelia.com).- Luego de que el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Ivar Sisniega ratificara a Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estratega compartió su sentir acerca del nombramiento, señalando que considera un honor y un privilegio tener la oportunidad de continuar al frente del equipo mexicano.

Por medio de redes sociales compartieron la entrevista al DT, en donde aseguró que es un privilegio, el poder estar en la Selección nuevamente, ya que señaló le ha tocado estar como jugador, director técnico y ahora ratificándolo, por lo que se siente muy orgulloso ya que ha pasado mucho tiempo a lo largo de su retiro, preparándose para oportunidades como está.

Explicó, que su objetivo es construir una Selección Nacional que llene de orgullo a los mexicanos, independientemente del escenario en el que se encuentre, enfatizando la mentalidad ganadora y el papel protagónico del equipo.

Ante el cuestionamiento de cómo toma este nuevo reto, respondió que sin duda es el más importante, como lo fue la Copa Oro hace unos meses, por lo que dijo sentirse realizado, pero que no se quedará con una Copa Oro, “como no me quede con una Medalla de Bronce, como que no me quede con un Preolímpico”.