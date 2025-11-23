Jaiba Brava avanza a la final del Apertura y enfrentará a Irapuato

El partido arrancó con un Tepa decidido a todo, buscando marcar desde los primeros minutos. Al minuto 2, incluso estuvieron muy cerca de anotar, pero el balón se negó a entrar tras una serie de rebotes dentro del área local. La defensa y el arquero Gerardo Ruiz mantuvieron el cero en su portería.

Ya en la segunda mitad, Jaiba Brava aprovechó un descuido del rival. Deivon Magaña provocó un penal tras una jugada en la que lo derribaron dentro del área. Eduardo Pérez no perdonó y desde los once pasos puso el 1-0 que selló el boleto a la final. Para colmo del Tepa, Idekel Domínguez se fue expulsado al minuto 73, dejando a su equipo con uno menos.