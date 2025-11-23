Jaiba Brava avanza a la final del Apertura y enfrentará a Irapuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Jaiba Brava se convirtió en el segundo finalista del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX tras vencer 1-0 a Tepatitlán, en un Estadio Tamaulipas que vibró con cada jugada. Con ese marcador, el equipo cerró un global de 2-0 y avanzó a la gran final del torneo.
El partido arrancó con un Tepa decidido a todo, buscando marcar desde los primeros minutos. Al minuto 2, incluso estuvieron muy cerca de anotar, pero el balón se negó a entrar tras una serie de rebotes dentro del área local. La defensa y el arquero Gerardo Ruiz mantuvieron el cero en su portería.
Ya en la segunda mitad, Jaiba Brava aprovechó un descuido del rival. Deivon Magaña provocó un penal tras una jugada en la que lo derribaron dentro del área. Eduardo Pérez no perdonó y desde los once pasos puso el 1-0 que selló el boleto a la final. Para colmo del Tepa, Idekel Domínguez se fue expulsado al minuto 73, dejando a su equipo con uno menos.
La Jaiba llegó a esta semifinal con una racha de 16 partidos sin perder en casa. Aunque Tepatitlán necesitaba dos goles para avanzar, nunca logró romper el muro defensivo de los locales.
Ahora, Jaiba Brava enfrentará en la final al Irapuato, que terminó en cuarto lugar de la tabla general. El duelo promete emociones fuertes, aunque las fechas exactas aún están por definirse.
