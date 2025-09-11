Isaac del Toro gana la Coppa Sabatini 2025, su tercera clásica en Italia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo mundial, tras conquistar la Coppa Sabatini 2025, su tercera clásica italiana en la temporada, después de sus victorias en el Gran Premio Industria & Artigianato y el Giro della Toscana.

Con un tiempo de 4 horas, 46 minutos y 56 segundos, el pedalista del UAE Team Emirates cruzó la meta en Peccioli, Toscana, luego de completar un recorrido de más de 190 kilómetros y 20 ascensos.

En el cierre de la competencia, Del Toro formó parte del grupo perseguidor junto a figuras como Richard Carapaz, Marc Hirschi y Jan Christen, quienes lograron alcanzar a los ciclistas que habían protagonizado la fuga, entre ellos el también mexicano Edgar Cadena.

A 12 kilómetros de la meta, el pelotón se compactó. Fue entonces cuando Isaac del Toro lanzó un ataque decisivo en los últimos seis kilómetros, tomando ventaja sobre Benjamin Thomas y Ben Granger, hasta llegar en solitario a la meta.