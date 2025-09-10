Isaac del Toro gana el Giro de la Toscana y firma su victoria 11 de 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa brillando en el calendario internacional. Este miércoles 10 de septiembre se coronó como campeón del Giro de la Toscana 2025, una de las clásicas de un solo día más prestigiosas de Italia, sumando así su victoria número 11 en lo que va del año.

Con tan solo 21 años de edad, Del Toro se ha convertido en una revelación del ciclismo profesional, destacando por su capacidad de resistencia, inteligencia táctica y fortaleza en montaña. En esta ocasión, se impuso con autoridad tras una larga escapada que mantuvo durante los últimos 27 kilómetros del recorrido.

El evento, que tuvo lugar en Pontedera, Italia, constó de 189 kilómetros, atravesando caminos exigentes y un par de ascensos al Monte Serra antes de llegar a la meta en terreno llano. El mexicano, quien compite con el equipo UAE Team Emirates XRG, cruzó la línea de llegada con un tiempo de 4 horas, 25 minutos y 38 segundos, superando por 15 segundos al australiano Michael Storer, quien fue segundo, y al belga Steff Cras, que finalizó tercero.