Isaac del Toro correrá el Tour de Francia 2026 con el UAE Team Emirates

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ciclista mexicano Isaac del Toro, quien sorprendió al mundo tras quedar segundo en el Giro de Italia 2025 y portar la emblemática maglia rosa durante 11 etapas, disputará en 2026 el Tour de Francia, en lo que será su principal reto del año, según informó este sábado su equipo UAE Team Emirates.

Del Toro, de 22 años, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del ciclismo internacional, y para la próxima temporada compartirá protagonismo con el esloveno Tadej Pogacar, doble campeón del Tour. En la ronda francesa, el mexicano será su principal escudero, rol desde el cual espera aprender y continuar con su destacada evolución dentro del pelotón.

Calendario confirmado

Previo al Tour de Francia, Isaac del Toro participará en varias competencias de alto nivel que forman parte de su calendario oficial:

Tour de Emiratos Árabes Unidos

Strade Bianche (Italia)

Milán-San Remo (Italia)

Tirreno-Adriático (Italia)

Vuelta al País Vasco (España)

Tour Auvernia Ródano Alpes (Francia)

Aunque en el Tour de Francia acompañará a Pogacar como gregario de lujo, en otras competencias será líder del equipo, lo que refleja la confianza que el UAE Team Emirates ha depositado en su talento.

Del Toro se ganó el reconocimiento internacional gracias a su temple, resistencia y madurez táctica durante el pasado Giro de Italia, donde fue líder general por casi la mitad de la carrera. Ahora, con el respaldo de uno de los equipos más potentes del mundo, se prepara para enfrentar el reto más mediático y exigente del ciclismo mundial.

mrh