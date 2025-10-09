Isaac del Toro brilla en Italia y conquista el Gran Piemonte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un despliegue de estrategia, potencia y precisión, el ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a lo más alto del podio al conquistar el Gran Piemonte, una de las últimas clásicas italianas de un día y parte fundamental del calendario europeo.

El triunfo, logrado tras un recorrido de 179 kilómetros, significó la victoria número 15 en la temporada y marca su regreso al protagonismo tras sus recientes resultados fuera del top 5 en la Coppa Agostoni (puesto 36) y el Tre Valli Varesine (octavo lugar).

Acompañado de su escuadra UAE Emirates, Del Toro supo medir los tiempos. El momento decisivo llegó en los últimos 25 kilómetros, cuando tras una intensa persecución en la bajada de Castelletto d’Erro, logró alcanzar el segundo grupo. A menos de 18 km de la meta, rebasó al suizo Marc Hirschi y al neerlandés Bauke Mollema para lanzarse en solitario hasta la meta.

El mexicano cruzó la meta con 40 segundos de ventaja sobre Hirschi. El ascenso final de 6.1 kilómetros con 5.2% de inclinación fue su terreno ideal, reafirmando sus habilidades como escalador.

La jornada comenzó con una fuga temprana protagonizada por siete corredores. Pero fue a falta de 105 kilómetros que el ritmo impuesto por Del Toro y su equipo comenzó a reducir diferencias. El ataque masivo a los 50 kilómetros del final, en el que participó junto a su compañero Pavel Sivakov, fue solo el preludio de lo que estaba por venir.