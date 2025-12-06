Inter Miami gana la MLS y jugarán Campeones Cup 2026 contra club de Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El club Inter Miami, liderado por Lionel Messi, se coronó campeón de la MLS 2025 tras vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps, logrando así el primer título de liga en su historia y asegurando su participación en la Campeones Cup 2026, donde se medirá ante el campeón del futbol mexicano.

Con esta victoria, el equipo de Florida buscará ampliar su palmarés internacional enfrentando al ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX, es decir, al club que resulte vencedor entre el campeón del Apertura 2025 y el del Clausura 2026.

¿Qué es la Campeones Cup?

La Campeones Cup es un torneo anual que enfrenta a los campeones de la MLS y de la Liga MX, como parte de una alianza entre ambas ligas para fortalecer la competencia regional. La edición 2026 será la octava desde su creación en 2018.

El duelo entre Inter Miami y el representante mexicano se llevará a cabo en fecha, horario y sede por definirse a mediados del próximo año.