Inter Miami gana la MLS y jugarán Campeones Cup 2026 contra club de Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El club Inter Miami, liderado por Lionel Messi, se coronó campeón de la MLS 2025 tras vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps, logrando así el primer título de liga en su historia y asegurando su participación en la Campeones Cup 2026, donde se medirá ante el campeón del futbol mexicano.
Con esta victoria, el equipo de Florida buscará ampliar su palmarés internacional enfrentando al ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX, es decir, al club que resulte vencedor entre el campeón del Apertura 2025 y el del Clausura 2026.
La Campeones Cup es un torneo anual que enfrenta a los campeones de la MLS y de la Liga MX, como parte de una alianza entre ambas ligas para fortalecer la competencia regional. La edición 2026 será la octava desde su creación en 2018.
El duelo entre Inter Miami y el representante mexicano se llevará a cabo en fecha, horario y sede por definirse a mediados del próximo año.
Desde su creación, la Campeones Cup ha tenido altibajos y momentos destacados, con equipos mexicanos y estadounidenses turnándose el trofeo. Aquí el recuento histórico:
2018: Tigres 3-1 Toronto FC
2019: Atlanta United 3-2 América
2020: Cancelada por la pandemia
2021: Columbus Crew 2-0 Cruz Azul
2022: New York City 2-0 Atlas
2023: Tigres 0(4)-(2)0 LAFC
2024: América 1(5)-(4)1 Columbus Crew
2025: Toluca 3-2 LA Galaxy
2026: Inter Miami vs Campeón de Campeones de Liga MX (por definir)
Esta será la primera vez que Lionel Messi dispute una Campeones Cup, y lo hará luego de llevar a su club al campeonato de la MLS en apenas seis años de existencia. Con ello, Inter Miami intentará cortar la racha de tres títulos consecutivos para clubes mexicanos y empatar el número total de trofeos entre ambas ligas.
El escenario queda listo para un enfrentamiento que promete emociones, especialmente entre la afición mexicana, ansiosa por saber qué equipo representará al país en el duelo contra el astro argentino.
