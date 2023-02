Insultos y críticas a David Alaba por su votación en el premio The Best

Fracia, París (MiMorelia.com).- El defensa del Real Madrid, David Alaba ha recibido una gran cantidad de insultos y críticas luego de dar a conocer que votó a favor de Lionel Messi y no por su compañero de equipo Karim Benzema para la entrega del premio The Best que otorga la FIFA.

Ha sido en las cuentas de Instagram y Twitter del jugador donde los aficionados han mostrado su molestia a través de comentarios exigiendo su salida del equipo y otros con la figura de un mono o un gorila para referirse al defensor del conjunto merengue.

Llama la atención que a inicios del mes de febrero un aficionado del Mallorca insultó a Vinicius Jr. lo que causó indignación entre los seguidores del equipo blanco mismos que mostraron su apoyo al jugador.

Por su parte Karim Benzema no se pronunció de forma directa en relación a la votación de David Alaba, sin embargo publicó en su cuenta de twitter una fotografía en la que aparece posando a un lado de su vehículo acompañado de la frase “Llegué solo”.