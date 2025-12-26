Instalan nuevo césped híbrido en el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Remodelación profunda más allá de la cancha

Además del terreno de juego, el proyecto de remodelación del Azteca también avanza en zonas clave como gradas, accesos, servicios internos y estructura general. Se han instalado nuevas butacas, se modernizan áreas técnicas y se trabaja en la renovación integral del estadio, con el objetivo de ofrecer una experiencia de primer nivel a jugadores, prensa y aficionados.

El avance en la cancha ha sido interpretado como una señal alentadora, ya que representa el corazón del estadio y uno de los puntos más sensibles del proyecto. Aunque aún restan detalles por concluir, el panorama comienza a lucir optimista rumbo al evento deportivo más importante del planeta.

¿Cuándo será la reinauguración?

De acuerdo con el plan establecido, la reinauguración del Estadio Azteca está proyectada para marzo de 2026, pocos meses antes del inicio de la Copa del Mundo. Se prevé la realización de un partido internacional como prueba final del inmueble, antes de que albergue partidos oficiales del torneo.

Durante el Mundial, el estadio será identificado como Estadio Ciudad de México, en cumplimiento con las disposiciones de la FIFA que restringen el uso de nombres comerciales.

México se convertirá así en el único país en la historia en recibir tres ediciones de la Copa del Mundo, y el Estadio Azteca será, nuevamente, escenario de momentos que marcarán la historia del futbol.

