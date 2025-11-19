Inician Jornadas de Jóvenes por la Paz en Ciudad Hidalgo, dentro del Plan Michoacán

Hidalgo, Michoacán (MiMorelia.com).- Los institutos Mexicano de la Juventud (Imjuve) y de la Juventud Michoacana (Ijumich) pusieron en marcha las Jornadas de Jóvenes por la Paz en el municipio de Hidalgo. Este programa de actividades, que inició con una serie de eventos deportivos, es un componente fundamental del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Las instalaciones del Tecnológico de Ciudad Hidalgo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Vasco de Quiroga se convirtieron en las tres sedes que albergaron a más de 300 estudiantes, quienes participaron en torneos relámpago de básquetbol, voleibol, futbol bandera, futbol tenis, circuitos de carreras de relevos y diversas activaciones físicas más.
Al respecto, Lenin López García, titular del Ijumich, destacó la importancia del deporte como una vía fundamental para la reconstrucción del tejido social entre las juventudes de la entidad. “El deporte es una herramienta poderosa para fomentar la sana convivencia y alejar a nuestros jóvenes de conductas de riesgo. Con estas acciones, damos el banderazo de salida a semanas intensas de actividades que buscan fortalecer la paz en Michoacán”, destacó.
Las Jornadas de Jóvenes por la Paz se desarrollarán en varias etapas y municipios de Michoacán, durante la semana del 19 al 25 de noviembre, habrán activaciones deportivas en Morelia, Sahuayo, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Los Reyes, Zitácuaro y Zacapu.
Del 26 de noviembre al 2 de diciembre, se realizarán jornadas de recuperación de espacios públicos en Maravatío, Jiquilpan, Huetamo, Ario de Rosales, Tacámbaro, Indaparapeo, Cuitzeo, Acuitzio y Puruándiro. Posteriormente del 3 al 9 de diciembre habrán pintas de murales en Lázaro Cárdenas, Morelia, Ocampo, Zamora, Angamacutiro, Coalcomán, Cherán, Chucándiro, Jiquilpan, Senguio, Yurécuaro y Charo.
Por último, del 10 al 16 de diciembre, se llevarán a cabo rodadas en bicicleta, conciertos y jornadas culturales en los municipios de Panindícuaro, Huandacareo, Peribán, Jacona, Zinapécuaro, Nueva Italia, La Huacana, Tlazazalca y Morelia.
rmr