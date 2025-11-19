Inician Jornadas de Jóvenes por la Paz en Ciudad Hidalgo, dentro del Plan Michoacán

Hidalgo, Michoacán (MiMorelia.com).- Los institutos Mexicano de la Juventud (Imjuve) y de la Juventud Michoacana (Ijumich) pusieron en marcha las Jornadas de Jóvenes por la Paz en el municipio de Hidalgo. Este programa de actividades, que inició con una serie de eventos deportivos, es un componente fundamental del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Las instalaciones del Tecnológico de Ciudad Hidalgo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Vasco de Quiroga se convirtieron en las tres sedes que albergaron a más de 300 estudiantes, quienes participaron en torneos relámpago de básquetbol, voleibol, futbol bandera, futbol tenis, circuitos de carreras de relevos y diversas activaciones físicas más.