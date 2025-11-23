¡Infracción técnica! Descalifican a Norris y Piastri del GP de Las Vegas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de la escudería McLaren, fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas luego de que sus monoplazas incumplieran el reglamento técnico, lo que impactó de forma directa en la clasificación del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 2025.
Durante la inspección posterior a la carrera, los comisarios técnicos de la FIA detectaron que los bloques de protección ubicados en la parte inferior de los McLaren MCL39 presentaban un desgaste inferior al mínimo permitido, que es de 9 milímetros según el artículo 3.5.9 del reglamento.
Las mediciones realizadas —y confirmadas en presencia de representantes del equipo— mostraron valores inferiores a los establecidos, lo que derivó en la exclusión de ambos monoplazas del resultado oficial. Norris perdió los 18 puntos obtenidos tras terminar segundo, mientras que Piastri fue despojado de los 12 puntos que había conseguido al finalizar cuarto.
McLaren argumentó que el desgaste se debió a condiciones adversas en el circuito, incluyendo baches inesperados y sesiones acortadas por el clima. Sin embargo, los comisarios mantuvieron la sanción y aclararon que, aunque no hubo intención de engaño, la descalificación es la única penalización prevista en estos casos.
La carrera en Las Vegas había comenzado favorablemente para Norris, quien salió desde la pole pero perdió posiciones en la primera curva tras un intento agresivo por defender su posición frente a Verstappen. Piastri, por su parte, se vio involucrado en un contacto que lo relegó al séptimo puesto en la primera vuelta, aunque logró remontar parcialmente.
BCT