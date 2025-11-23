¡Infracción técnica! Descalifican a Norris y Piastri del GP de Las Vegas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de la escudería McLaren, fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas luego de que sus monoplazas incumplieran el reglamento técnico, lo que impactó de forma directa en la clasificación del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 2025.

Durante la inspección posterior a la carrera, los comisarios técnicos de la FIA detectaron que los bloques de protección ubicados en la parte inferior de los McLaren MCL39 presentaban un desgaste inferior al mínimo permitido, que es de 9 milímetros según el artículo 3.5.9 del reglamento.

Las mediciones realizadas —y confirmadas en presencia de representantes del equipo— mostraron valores inferiores a los establecidos, lo que derivó en la exclusión de ambos monoplazas del resultado oficial. Norris perdió los 18 puntos obtenidos tras terminar segundo, mientras que Piastri fue despojado de los 12 puntos que había conseguido al finalizar cuarto.