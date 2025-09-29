Infarto en cancha; portero chileno se desploma en homenaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un momento de profunda tensión se vivió en Chile, cuando el histórico portero de la Universidad Católica, Patricio ‘Pato’ Toledo, se desplomó en el césped tras sufrir un infarto agudo de miocardio durante un partido de homenaje.

El hecho ocurrió al minuto 10 del juego “Adiós Capitanes”, un emotivo encuentro entre exjugadores organizado para despedir a figuras icónicas como José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic. Sin embargo, la celebración se tornó en drama cuando Toledo, de 68 años, colapsó frente a sus compañeros y al público presente.

Mientras el balón seguía en juego, fue el exfutbolista Gerardo Reinoso quien actuó con rapidez, aplicándole respiración boca a boca al exguardameta mientras llegaban los servicios médicos.